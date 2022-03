Gedränge an den Bundesasylzentren - Sechs Zentren am Anschlag

An den Bundesasylzentren drängen sich die Flüchtlinge aus der Ukraine. Sechs Zentren waren am Dienstag bereits am Anschlag: Boudry im Kanton Neuenburg, Basel, Bern, Chiasso, Altstätten im Kanton St. Gallen und Zürich. Gut 5000 Geflüchtete haben sich in der Schweiz bereits registrieren lassen.