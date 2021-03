Gefahr für Leib und Leben: Mehr als 2000 Produkte in Europa gemeldet

(Ausführliche Fassung) - Ein Spielzeugaffe, dessen Haare verschluckt werden können, oder Gesichtsmasken, die eine Infektion mit dem Coronavirus eher fördern: Europäische Staaten haben einander im vergangenen Jahr 2253 mal vor gefährlichen Produkten gewarnt. Mehr als jeder vierte Fall betraf Spielzeug, wie der zuständige EU-Kommissar Didier Reynders am Dienstag in Brüssel sagte. Zugleich habe es viele Fälle gegeben, die in Verbindung mit der Corona-Pandemie stehen. "Es ist sehr wichtig, diese Produkte vom Markt zu entfernen", sagte Reynders.