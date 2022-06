Die Reserve Bank of Australia (RBA) gab am Dienstag eine Anhebung von 0,35 auf 0,85 Prozent bekannt. Die meisten Anleger und Ökonomen hatten lediglich einen kleinen Schritt nach oben um 0,25 oder 0,40 Punkte erwartet, nachdem der Leitzins bereits im Mai erstmals seit 2010 heraufgesetzt worden war - und zwar um einen viertel Prozentpunkt.

"Angesichts des derzeitigen Inflationsdrucks in der Wirtschaft und des nach wie vor sehr niedrigen Zinsniveaus hat der Vorstand beschlossen, den Zinssatz heute um 50 Basispunkte anzuheben", begründete RBA-Gouverneur Philip Lowe die Entscheidung. "Der Vorstand geht davon aus, dass er in den kommenden Monaten weitere Schritte zur Normalisierung der monetären Bedingungen unternehmen wird."

Der australische Dollar zog in der Spitze um ein halbes Prozent auf 0,7248 US-Dollar an, bröckelte dann aber aufgrund von Gewinnmitnahmen ab. Ein höherer Leitzins macht die Währung für Anleger attraktiver. Wertet sie auf, kann das die Importe verbilligen und so den Preisdruck verringern. Auch werden Kredite teurer, was die Nachfrage und damit die Inflation dämpfen kann.

Die Inflation hat bereits im ersten Quartal mit 5,1 Prozent ein 20-Jahres-Hoch erreichten. Im laufenden Frühjahrsquartal könnte sie sich der Sechs-Prozent-Marke nähern, da vor allem Energie, Lebensmittel und Mieten teurer geworden sind. "Höhere Strom- und Gaspreise und der jüngste Anstieg der Benzinpreise bedeuten, dass die Inflation in naher Zukunft wahrscheinlich höher ausfallen wird als noch vor einem Monat erwartet", sagte Lowe. Da die Teuerung wohl noch länger hoch bleiben dürfte, wetten die Anleger darauf, dass die Zentralbank die Zinsen bis zum Jahresende auf nahezu drei Prozent anheben muss.

Die Europäische Zentralbank (EZB) wird Experten zufolge diese Woche den Boden bereiten für die erste Zinsanhebung seit elf Jahren. Als wichtige Voraussetzung dafür dürfte auf der auswärtigen EZB-Sitzung in Amsterdam am Donnerstag das Aus für das milliardenschwere Anleihen-Ankaufprogramms APP besiegelt werden. Dies gilt als Vorstufe der Zinserhöhung, die dann im Juli folgen dürfte.

(Reuters)