In einem Tweet verwies der Chef des Vermögensverwalters Scion Asset Management auf einen CNN-Bericht über Einzelhändler, die angesichts überbordender Produktbestände ein Novum erwägen: Kunden, die doch nicht benötigte Produkte wieder zurückgeben wollen, könnte erlaubt werden, diese trotz Kaufpreis-Erstattung einfach zu behalten.

"Diese Angebotsschwemme im Einzelhandel ist der Peitschen-Effekt", schreibt Burry in einem Tweet. "Googeln Sie ihn. Es lohnt sich, ihn für Ihre Investmentbemühungen zu verstehen. Deflationäre Impulse hieraus -> Disinflation bei den Verbraucherpreisen im späteren Jahresverlauf --> Fed vollzieht Kehrtwende bei Zinsen und quantitativer Straffung --> Zyklen"

This supply glut at retail is the Bullwhip Effect. Google it. Worth understanding for your investing endeavors. Deflationary pulses from this- -> disinflation in CPI later this year --> Fed reverses itself on rates and QT --> Cycles. https://t.co/PHCgoOOvlD

