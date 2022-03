Sie erhöhte den geldpolitischen Leitzins am Donnerstag um einen Viertel Punkt auf 0,75 Prozent. Von Reuters befragte Experten hatten dies erwartet. Die Währungshüter hatten im vergangenen Monat vorhergesagt, dass die Inflation voraussichtlich im April mit etwa 7,25 Prozent ihren Gipfel erreichen wird. Das wäre fast vier mal so viel wie das Ziel der Notenbank von zwei Prozent. Seit dem russischen Einmarsch in die Ukraine haben jedoch heftige Turbulenzen an den europäischen Energiemärkten diese Prognose überschattet.

Die Zinserhöhung ist für die Bank of England bereits der dritte Zinsschritt in Folge. Im Dezember hatte sie als erste der grossen Zentralbanken seit Beginn der Corona-Pandemie den Zins angehoben, eine weitere Erhöhung folgte im Februar. Am Mittwoch vollzog auch die US-Notenbank Fed die Zinswende und hob den geldpolitischen Schlüsselsatz um einen Viertel Punkt auf die neue Zielspanne von 0,25 bis 0,50 Prozent an. Es ist die erste Straffung seit Ende 2018 und dürfte der Auftakt für weitere Anhebungen der Fed in diesem Jahr sein.

(Reuters)