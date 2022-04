Der Zins für einjährige Kredite wurde bei 3,70 Prozent gehalten, der für fünfjährige Darlehen bei 4,60 Prozent, wie die Zentralbank am Mittwoch mitteilte. Von Reuters befragte Experten hatten wegen der wirtschaftlichen Unsicherheiten im Zuge des Ukraine-Kriegs und des Wiederaufflammens der Corona-Pandemie in China mit einer Zinssenkung gerechnet. Zur Stützung der Wirtschaft hatte die Zentralbank erst am Freitag die Mindestreserve-Vorgabe für Banken gesenkt, um die Kreditvergabe anzuschieben. Die chinesische Wirtschaft war im ersten Quartal zwar mit 4,8 Prozent überraschend stark gewachsen, hatte zuletzt aber deutliche Schwächeanzeichen gezeigt.

