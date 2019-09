Die SNB beläasst den Negativzins unverändert bei minus 0,75 Prozent, entlastet allerdings die Banken etwas von den Strafzinsen auf Sichtguthaben bei der Notenbank: Ab 1. November 2019 sind weniger Einlagen betroffen.

Ökonomen kommentieren die geldpolitische Lagebeurteilung der SNB wie folgt:

JÖRG ANGELE, BANTLEON:

"Die SNB betont zwar weiterhin ihre expansive Ausrichtung, deutet aber - zumindest im offiziellen Statement - keine weitere Leitzinssenkung oder andere zusätzliche stimulierenden Maßnahmen an. Dies zeigt einmal mehr, dass die SNB nur noch wenige Pfeile im Köcher hat und vor allem auf die Maßnahmen anderer Notenbanken reagiert. Angepasst wird ab 1. November die Regelung zum Freibetrag, der vom Negativzins ausgenommen ist. Dieser war bisher fix und wird nun monatlich angepasst. Im Ergebnis steigt der Freibetrag, was die Banken entlastet.

Sollte die EZB es bei den jüngst angekündigten Lockerungsmaßnahmen belassen beziehungsweise maximal noch eine Minizinssenkung um 10 Basispunkte im vierten Quartal 2019 vornehmen, dürfte sich kein neuer Aufwertungsdruck auf den Franken aufbauen. Die SNB wäre damit nicht zu einer weiteren geldpolitischen Lockerung 'gezwungen'.

In Anbetracht der am 12. September von der EZB angekündigten Maßnahmen steht eine Zinsanhebung in der Eurozone frühestens im Jahr 2021 zur Debatte. Die SNB wird den Leitzins wohl nicht vor der EZB anheben, womit sich das Zeitfernster für eine Zinserhöhung frühestens im zweiten Halbjahr 2021 öffnen wird. Sollte die SNB mit ihrer pessimistischen Inflationseinschätzung recht behalten, tendenziell sogar später."

PHILIPP BURCKHARDT, LOMBARD ODIER IM:

"Wie erwartet hat die SNB in der aktuellen Zinslockerungsrunde ausgesetzt und bleibt, falls nötig, weiter am Devisenmarkt aktiv. Die Risiken sind in ihren Augen nun 'eher nach unten gerichtet' - also eine leichte Entschärfung der Formulierung. Dennoch hat die SNB die Wachstums- sowie die Inflationsprognose nach unten korrigiert. Außerdem passt sie die Berechnungsgrundlage für den Negativzins auf den Sichtguthaben an, um dem Umstand Rechnung zu tragen, dass das Tiefzinsumfeld 'noch länger anhalten könnte'. Diese kann auch als Reaktion auf den neulich expansiven EZB-Entscheid gesehen werden."

Gleichzeitig gibt die SNB einen Einblick in ihre Reaktionsfunktion, indem sie aufzeigt erst als letztes Mittel einen Zinsschritt zu wagen. Ihre Abwägung wird wahrscheinlich auch von der zunehmenden politischen Wahrnehmung im Inland geleitet.

Trotz hoher Hürde für einen weiteren negativen Zinsschritt, könnte sie immer noch falls nötig auch außerhalb des normalen Quartalszyklus davon Gebrauch machen, auch wenn mit abnehmendem Grenznutzen. Ein Schritt in die andere Richtung, nämlich nach oben, scheint nun in naher Zukunft, also den Jahren 2019 und 2020, eher unwahrscheinlich. Hier spielen auch internationale Themen eine zentrale Rolle, welche die Schweiz, als kleine offene Volkswirtschaft, mehr als nur tangieren.

Die SNB steht also weiter mit dem Rücken zur Wand und scheint ähnlich wie die EZB einen Großteil ihrer geldpolitischen Mittel ausgeschöpft zu haben. Unterdessen bleibt die SNB in der Liste der Zentralbanken eingereiht, welche mit ihrer stark expansiven Geldpolitik - ob aus gutem Grund oder nicht - einem immer größer werdenden Schuldenberg nicht gerade entgegengewirkt haben."

