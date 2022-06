Auf einer Wirtschaftskonferenz in Paris verwies der Chef der französischen Notenbank in einer Rede darauf, dass inzwischen sogar die Kerninflation über dem EZB-Zielwert liege. Das Teuerungsmass, das die Auswirkungen steigender Lebensmittel- und Energiepreise ausklammert, hat im Mai 3,8 Prozent erreicht.

"Die Inflation ist nicht nur zu hoch, sondern auch zu breit", erklärte Villeroy. "Dies erfordert eine Normalisierung der Geldpolitik – ich sage Normalisierung und nicht Straffung." Die Zentralbanksitzung nächste Woche werde "entscheidend" sein, auf die Entwicklung eine Antwort zu formulieren.

Weitere Kommentare gab Villeroy nicht ab. Die Ratsmitglieder sollen sich in der Woche vor geldpolitischen Entscheidungen zum Thema nicht öffentlich äussern. Die nächste Zinsentscheidung der EZB steht am 9. Juni an. Die Beratungen dazu beginnen einen Tag eher.

(Bloomberg)