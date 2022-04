Die Käufe von Anleihen würden im Sommerquartal eingestellt, solange Daten darauf schliessen liessen, dass sich der mittelfristige Inflationsausblick nicht entspannt, sagte Schnabel am Samstag. "Wir werden die Zinsen danach anheben, wenn es auf Basis der eingehenden Informationen angemessen ist."

Im März lag die Teuerungsrate bei 7,5 Prozent und damit so hoch wie nie zuvor. Der Krieg in der Ukraine treibt die Kosten für Lebensmittel und Energie in die Höhe. "Das Tempo der Normalisierung hängt von den Folgen des Kriegs für die Wirtschaft, der Schwere des Inflationsschocks und seiner Dauer ab", sagte Schnabel.

Die zunehmende Inflation stellt die Europäische Zentralbank und andere grosse Notenbanken vor ein Dilemma: Eigentlich müsste sie die Zinsen erhöhen, um die Teuerung in den Griff zu bekommen, vor allem weil wegen der niedrigen Arbeitslosigkeit Lohnerhöhungen leichter möglich sind und damit eine gefährliche Preisspirale droht.

Allerdings könnten höhere Zinsen die Wirtschaft schwer treffen, die wegen des Kriegs in der Ukraine ohnehin stark ins Stottern geraten ist. Die EZB kommt am 14. April zu ihrem nächsten Zinsentscheid zusammen.

(Reuters)