“Es ist eine gute Nachricht für die Wirtschaft, da es die Exporteure stärkt, aber leider erhöht es die Inflation ein wenig”, sagte Villeroy, der auch die französische Zentralbank leitet, gegenüber France Info Radio. “Der Wechselkurs wird nicht von uns festgelegt, aber wir verfolgen ihn, weil er für die Inflation von Bedeutung ist.”

Unter dem Eindruck der drastischen Zinserhöhungen der US-Notenbank und der zunehmenden Wahrscheinlichkeit einer Rezession in der 19 Mitglieder zählenden Eurozone ist die Gemeinschaftswährung in den letzten Wochen in Richtung Parität mit dem Dollar gerutscht und hat diese am Dienstag nur um Haaresbreite verfehlt.

Der Einbruch bereitet den Währungshütern zusätzliches Kopfzerbrechen, da er die Inflation auf einem hohen Niveau hält. Da die Verbraucherpreise um mehr als das Vierfache des offiziellen Ziels von 2 Prozent gestiegen sind, plant die EZB, in diesem Monat zum ersten Mal seit mehr als zehn Jahren die Zinsen anzuheben.

Für Villeroy bedeuten die jüngsten Bewegungen an den Devisenmärkten nicht unbedingt, dass der Euro schwach ist. “Wenn wir uns ansehen, was seit Anfang des Jahres passiert ist, dann ist nicht so sehr der Euro schwach, sondern der Dollar stark, vor allem weil er traditionell ein sicherer Hafen ist”, sagte Villeroy.

(Bloomberg)