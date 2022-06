Die Zinsänderung tritt ab dem morgigen Freitag, 17. Juni, in Kraft, wie die SNB am Donnerstagvormittag mitgeteilt hat.

Der letzte Zinsschritt in der Schweiz erfolgte 2007. Nach der Einführung des Negativzinses bei -0,75 Prozent Anfang 2015 hatte die Schweiz den niedrigsten Leitzins der Welt, wie Bloomberg schreibt. Wichtigstes Motiv der SNB-Geldpolitik ist in den vergangengen Jahren gewesen, eine starke Aufwertung des Frankens zu verhindern.

Der nunmehrige Zinsschritt kommt überraschend. Ökonomen hatten grossmehrheitlich erwartet, dass die SNB bis auf weiteres mit einem Zinssschritt abwarten will. Beliebt war auch die Theorie, die SNB warte einen Zinschritt der Europäischen Zentralbank (EZB) ab, der im Juli erfolgen soll.

Auch mit dem Ausmass des Zinsschrittes um gleich 0,5 Prozentpunkte ist weitherum nicht gerechnet worden.

Weitere Zinschritte möglich

Der Inflationsdruck in der Schweiz ist bei einer Rate von 2,9 Prozent weniger stark als anderswo. Die Teuerung in den USA wurde zuletzt bei 8,6 Prozent gemessen, in der Eurozone liegt sie bei 8,1 Prozent. Dennoch argumentiert die SNB explizit mit der Teuerung.

"Die straffere Geldpolitik soll verhindern, dass die Inflation in der Schweiz breiter auf Waren und Dienstleistungen übergreift", schreibt die SNB. Es sei nicht auszuschliessen, dass in absehbarer Zukunft weitere Zinserhöhungen nötig würden, um die Inflation auf mittlere Frist im Bereich der Preisstabilität zu stabilisieren. Die Inflation dürfte erhöht bleiben, heisst es im Communiqué.

Der Druck auf die SNB, die Zinsen zu erhöhen, ist zuletzt gestiegen. In der Eurozone bahnt sich ein Zinschritt um 0,25 Prozentpunkte im Juli an, während die US-Notenbank Federal Reserve angesichts der hohen Inflation den Zinsen inzwischen auf 1,75 Prozent hochgesetzt hat.

Bei Bedarf weiter Devisenkäufe

Die Notenbank betonte ausserdem ihre Absicht, bei Bedarf weiterhin am Devisenmarkt zu intervenieren. Die SNB hatte 2021 für 21,1 Milliarden Franken Fremdwährungen gekauft.

Gleichzeitig passt die Nationalbank per 1. Juli 2022 den Freibetragsfaktor an, der zur Berechnung der vom Negativzins befreiten Sichtguthaben der Banken bei der SNB dient. Er wird von 30 auf 28 gesenkt.

Mit Material der Nachrichtenagentur AWP.