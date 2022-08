Bei dem jährlichen Treffen, das auf Einladung der Kansas-City-Fed im US-Bundesstaat Wyoming stattfindet, richtet sich die Aufmerksamkeit besonders auf die heutige Rede, die Fed-Chef Jerome Powell um 16 Uhr MESZ halten wird.

Im Fokus steht für Anleger die Frage, was die Fed mit Blick auf die geldpolitische Sitzung am 20./21. September über das nötige Tempo von Zinserhöhungen denkt. Bei den beiden letzten Zinsentscheidungen hatte die Fed ihren Benchmark-Satz um jeweils 75 Basispunkte heraufgesetzt.

Powells Ausführungen werden per Livestream aus der Lodge im Grand Teton National Park in Wyoming übertragen. Zuschauer erhalten damit erstmals Einblick in den Konferenzraum, in dem die Fed seit 1982 ihre Klausur abhält.

Die Chefin der Kansas City Fed, Esther George, scherzte nach dem gestrigen Fed-Dinner, die Konferenzteilnehmer sollten beim Wandern im umliegenden Park auf ihre Geschwindigkeit achten. "Beachten Sie vor allem das Wandertempo ("Pace of Hiking") auf den Wegen. Einige Wanderer bewegen sich langsam und andere zügig."

Ein zentrales Element des derzeitigen geldpolitischen Umfelds seien Sachzwänge, so George, die auf den globalen Inflationsschub verwies, der auf starker Nachfrage und unzureichendem Angebot beruhe. George ist zum letzten Mal Gastgeberin des Jackson-Hole-Treffens. Sie tritt aufgrund der Altergrenze von 65 in den Ruhestand.

Neben Powell nehmen am Symposium auch die stellvertretende Fed-Chefin Lael Brainard und drei weitere Gouverneure teil - Lisa Cook, Philip Jefferson und Chris Waller - sowie alle 12 regionalen Fed-Präsidenten.

Bereits vor Powell wird es spannend

Mehrere von ihnen planen vor der Rede Powells öffentliche Stellungnahmen: Raphael Bostic aus Atlanta wird um 14:30 Uhr CEST auf CNBC zu sehen sein, gefolgt von Bloomberg Television-Interviews mit Patrick Harker aus Philadelphia um 15 Uhr, James Bullard aus St. Louis um 15:15 Uhr und einem weiteren Auftritt von Bostic um 15:30 Uhr. Die Chefin der Fed von Cleveland, Loretta Mester, wird um 17:30 Uhr auf Bloomberg TV sprechen.

An der Konferenz werden auch der Gouverneur der Bank of Japan, Haruhiko Kuroda, und der Gouverneur der Bank of England, Andrew Bailey, teilnehmen.

Die Präsidentin der Europäischen Zentralbank, Christine Lagarde, reist nicht an. Dafür nimmt EZB-Direktoriumsmitglied Isabel Schnabel am Samstag an einer Diskussionsrunde teil. Auch Bundesbankchef Joachim Nagel und der Chef der französischen Notenbank kommen nach Jackson Hole, ebenso Notenbankvertreter aus Afrika, Lateinamerika und anderen Teilen der Welt.

Am heutigen Freitag beginnt um 18:55 Uhr MESZ eine Podiumsdiskussion mit dem Titel "Ein Ende der Trends vor der Pandemie oder nur eine vorübergehende Unterbrechung?". Mit dabei sind die Erste Stellvertretende Geschäftsführende Direktorin des Internationalen Währungsfonds, Gita Gopinath, sowie Wirtschaftsprofessor Jason Furman von der Harvard University und Wirtschaftsprofessorin Valerie Ramey von der University of California-San Diego.

(Bloomberg)