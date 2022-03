"Es wird mehr Zeit brauchen, um unser Inflationsziel von zwei Prozent auf stabile Weise zu erreichen, daher ist es zu früh, um über die Einzelheiten des Ausstiegs aus der lockeren Politik zu diskutieren", sagte Haruhiko Kuroda am Donnerstag im Rahmen einer zweitägigen Sitzung der BOJ vor dem Parlament. Seine Einschätzung unterstreicht die wachsende Divergenz zwischen der gemässigten Haltung der BOJ und der US-Notenbank, die am Mittwoch zum ersten Mal seit 2018 die Zinssätze anhob und Pläne für eine weitere Erhöhung der Kreditkosten vorstellte.

Analysten gehen davon aus, dass sich die Kerninflation der japanischen Verbraucher, die im Januar bei 0,2 Prozent lag, ab April auf nahezu zwei Prozent beschleunigen wird. Der jüngste Anstieg der Energie- und Rohstoffpreise, der durch den Krieg in der Ukraine und die Sanktionen gegen Russland ausgelöst wurde, verstärkt den Inflationsdruck. Kuroda spielte jedoch die Wahrscheinlichkeit herunter, dass die Inflation lange genug bei zwei Prozent liegen wird, um eine Rücknahme der geldpolitischen Anreize zu rechtfertigen. Wenn die Inflation zwei Prozent erreicht habe, werde die BOJ den Ausstieg aus der ultralockeren Geldpolitik in Erwägung ziehen und ihre Pläne offenlegen, sagte Kuroda. "Dabei werden wir die Geldpolitik so steuern, dass die Märkte, einschliesslich der Märkte für japanische Staatsanleihen, stabil bleiben", fügte er hinzu.

(Reuters)