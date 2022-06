Angesichts der höchsten Inflation seit mehr als 40 Jahren hat die US-Notenbank den Leitzins so kräftig angehoben wie seit 1994 nicht mehr. Sie beschloss am Mittwoch eine Erhöhung um 0,75 Prozentpunkte auf die neue Spanne von 1,50 bis 1,75 Prozent. Zuletzt hatte es eine solche brachiale Maßnahme zur Verteuerung des Geldes unter dem einstigen Notenbankpräsidenten Alan Greenspan gegeben.

Analysten hatten überwiegend eine Straffung um 0,5 Prozentpunkte erwartet. Viele Beobachter hatten allerdings auch einen grösseren Schritt prognostiziert. An den Finanzmärkten wurde ein Schritt um 0,75 Punkte erwartet.

Fed-Chef Jerome Powell erklärt derzeit den Zinsschritt der Fed vor den Medien. Hier geht es zum Live Stream:

Die US-Börsen reagierten zunächst leicht negativ auf den Entscheid. Dann aber legten sie nach einem Satz von Fed-Chef Jerome Powell an der Medienkonferenz deutlich zu. "Erwarten Sie nicht, dass Zinsschritte von 75 Basispunkten die Regel sein werden", sagte er. Der Dow Jones Index, der vor der Bekanntgabe des Zinsentscheides rund 0,5 Prozent im Plus notiert hatte, steht zuletzt bei 1,4 Prozent im Plus. Der Nasdaq steigt 3 Prozent.

Der Dollar-Index konnte daher auch seine Gewinne nicht halten. Er fiel um 0,4 Prozent auf 104,78 Punkte, nachdem er in unmittelbarer Reaktion auf die Zinserhöhung der US-Notenbank auf ein 19-1/2-Jahres-Hoch geklettert war.

Fed-Chef Jerome Powell hatte noch im Mai erklärt, dass die Fed eine Zinserhöhung um 75 Basispunkte nicht aktiv in Erwägung ziehe. Er schloss einen solchen Schritt allerdings für den Fall nicht aus, dass sich die Bedingungen ändern sollten. Angesichts der jüngst überraschend auf 8,6 Prozent gestiegenen Teuerungsrate hat beim Fed offenbar ein Umdenken stattgefunden.

Die Währungshüter im Offenmarktausschuss um Fed-Chef Jerome Powell liessen auch keinen Zweifel daran, dass sie den Kampf gegen die Teuerung gewinnen wollen: "Der Ausschuss fühlt sich stark verpflichtet, die Inflation auf das Zwei-Prozent-Ziel zurückzuführen."

Sie signalisierten zugleich, dass sie dieses Jahr noch mehrfach nachlegen werden. Sie peilen für das Jahresende im Schnitt ein Zinsniveau von 3,4 Prozent an. Im März hatten sie noch einen Wert von 1,9 Prozent ins Auge gefasst. Auf längere Sicht wird dann ein Rückgang auf ein Niveau von 2,5 Prozent anvisiert. Im März hatten die Währungshüter 2,4 Prozent angepeilt.

"Die Fed lässt es beim Leitzins weiter krachen. Im Juli dürfte der nächste grosse Zinsschritt folgen", kommentierte Ökonom Alexander Krüger von der Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank.

(cash.ch/AWP/Reuters)