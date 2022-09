Die jüngsten Zinserhöhungen sollen die Entschlossenheit der Notenbank signalisieren, ihr Preisziel zu erreichen, sagte sie. Die Inflation im Euroraum, die im August einen neuen Rekordwert von 9,1 Prozent erreichte, werde zu einem grossen Teil durch die steigenden Energiekosten infolge des russischen Krieges in der Ukraine getrieben. Aber die EZB müsse Massnahmen ergreifen, um zu verhindern, dass sich ein breiterer Preisanstieg verfestige, sagte Lagarde bei einer Veranstaltung in Paris.

"Wir haben mehr Angebotsschock als Nachfrageschock, aber wir haben beides, also sind wir verpflichtet, unter Berücksichtigung dieser komplizierten Mischung aus Angebot und Nachfrage zu handeln", sagte Lagarde am Freitag vor Studenten.

"Als Zentralbank müssen wir uns also auf unser Preisstabilitätsziel konzentrieren, das wir auf 2 Prozent in mittlerer Sicht festgelegt haben", sagte sie. "Wir müssen also alle uns zur Verfügung stehenden geldpolitischen Instrumente einsetzen, um dieses Ziel zu erreichen".

(Bloomberg)