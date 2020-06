Die Schweizerische Nationalbank (SNB) hat bei ihrer geldpolitischen Lagebeurteilung am Donnerstag am Leitzins von minus 0,75 Prozent nichts verändert. Ein Senkung des bereits rekordtiefen Leitzinses noch deutlicher in den negativen Bereich hatten Analysten und Ökonomen im Vorfeld ausgeschlossen. Die Lageburteilung der SNB findet viermal im Jahr statt.

Anders als in den USA und im Euroraum, haben Notenbank-Chef Thomas Jordan und seine Kollegen auf den Coronavirus-Schock nicht mit Zinssenkungen oder neuen Notfall-Wertpapierkaufprogrammen reagiert.

Stattdessen hat die SNB ihre Währungsinterventionen hochgefahren und im schnellsten Tempo seit Jahren Franken verkauft, um die Aufwertung der Währung einzudämmen. Wegen ihres Status als sicherer Hafen war der Franken im vergangenen Monat gegenüber dem Euro auf ein Fünfjahreshoch geklettert. Die Währungsstärke senkt die Inflation, belastet aber vor allem die Exporteure der Schweiz. Die SNB setzt auch weiterhin auf Devisenkäufe zur Schwächung des Frankens, wie sie am Donnerstag mitteilte.

Die Strategie der Devisenmarkt-Intervention ist nicht ohne Risiken, einschliesslich der möglichen Kennzeichnung als Währungsmanipulator durch Donald Trumps Regierung. Das US-Finanzministerium hat die Schweiz bereits auf eine Beobachtungsliste gesetzt und das nächste Update ist in Kürze fällig.

Laut Jordan hat die Pandemie in Bezug auf den Franken für enormen Aufwertungsdruck gesorgt. Während die SNB sagt, dass sie bei Bedarf die Zinsen wieder senken kann, ist dies derzeit aufgrund der Interventionen nicht notwendig. Daten legen nahe, dass die SNB dieses Jahr bereits mehr ausgegeben hat als 2015, als die geldpolitischen Entscheidungsträger unerwartet den Euro-Mindestkurs aufhoben und der Franken kurzzeitig die Wechselkursparität erreichte.

(cash/Bloomberg/AWP)