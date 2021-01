Die designierte Finanzministerin der USA, Janet Yellen, hat sich in ihrer Senatsanhörung deutlich gegen Währungsmanipulation durch andere Staaten ausgesprochen. Der Wert des Dollar soll durch die Märkte bestimmt, so die ehemalige Fed-Chefin, und es sei "inakzeptabel", wenn andere Staaten die Devisenkurse ins Visier nehmen.

Die USA sollten alle Versuche anderer Länder bekämpfen, Währungen "künstlich zu manipulieren", um Handelsvorteile zu gewinnen. Die Aussagen von Yellen zielten primär gegen China – aber sie müssen auch in Bern zur Kenntnis genommen werden.

"The world has changed.” Janet Yellen delivered the Biden administration’s opening argument to lawmakers for its $1.9 trillion Covid-19 relief proposal. https://t.co/w0Up2ziJzK

— Bloomberg Markets (@markets) January 20, 2021