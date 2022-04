Die Renditen von Staatsanleihen, die in mindestens zwei Jahren fällig werden, sind im gesamten Währungsgebiet positiv. Am kurzen Ende wurden sie durch falkenhafte Äusserungen von EZB- Vertretern in die Höhe getrieben.

Händler rechnen nun mit drei Zinserhöhungen um jeweils einen Viertelpunkt im Jahr 2022, womit der Einlagensatz der EZB zum ersten Mal seit 2012 über Null liegen würde.

"Die geldpolitischen Aussichten ändern sich, und zwar möglicherweise rasch, aufgrund des stark veränderten Inflationsausausblicks", sagt Jan von Gerich, Chefstratege der Nordea Bank Abp in Helsinki. "Und obwohl der Markt bereits eine Menge seitens der EZB einpreist, ist die Richtung klar. Ich denke also, dass die Renditen im Grossen und Ganzen weiter steigen werden."

(Bloomberg