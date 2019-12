Die Schweizerische Nationalbank (SNB) belässt den Leitzins auf dem seit fast fünf Jahren geltenden Rekordtief von minus 0,75 Prozent. Das gab die SNB am Donnerstag an ihrer vierteljährlich stattfindenden geldpolitschen Lagebeurteilung bekannt.

Die Sichteinlagen von Banken bei der Notenbank ab einem gewissen Freibetrag werden weiterhin mit einer Gebühr von ebenfalls 0,75 Prozent belastet. Der Entscheid der SNB war am Markt so erwartet worden.

Die SNB setzt seit fast fünf Jahren Negativzinsen und noch länger auf Eingriffe am Devisenmarkt, um einer starken Aufwertung des Franken entgegenzusteuern. Denn der Franken gilt unter Investoren als sicherer Hafen und gewinnt in unsicheren Zeiten meistens an Wert - was Schweizer Waren im Ausland verteuert und somit der exportorientierten Wirtschaft schadet.

Belastung für Finanzsystem

Die Negativzinsen belasteten das Schweizer Finanz- und Vorsorgesystem in den letzten fünf Jahren allerdings immer deutlicher. Bei Banken schmälert der Negativzins die Zinsmarge und Institute reichen die Kosten inzwischen immer häufiger an Kunden weiter.

Auch wird die Wirksamkeit von Negativzinsen zur Bekämpfung einer starken Landeswährung wird zunehmend angezweifelt. Daher steigt auch die Kritik und der politische Druck auf die SNB-Führungscrew rund um Präsident Thomas Jordan.

Allerdings wird die SNB den Leitzins noch länger im negativen Bereich halten. Daniel Fust, Chef der Graubündner Kantonalbank, sagt im cash-Interview am Donnerstag: "Wie schätzen, dass die Nulllinie bei den Leitzinsen im Jahr 2024 oder 2025 durchstossen wird. Das ist etwa der Marktkonsens."