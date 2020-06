Die Zinsen dürften bis 2022 dort verharren, hiess es aus der Zentralbank.

Ökonomen hatten einhellig mit dieser Entscheidung gerechnet. Bereits auf ihrer Sitzung Ende April hatte die Notenbank den Leitzins nicht verändert. Die Fed hat ihn seit dem Übergreifen der Corona-Krise auf die USA im März in zwei grossen Schritten auf fast null Prozent gesenkt. Anfang März hatte der Leitzins noch zwischen 1,50 und 1,75 Prozent gelegen.

Die bisherige Reaktion der Fed auf die Corona-Krise ist beispiellos und stellt selbst ihr Eingreifen in der Finanzkrise in den Schatten. Neben Zinssenkungen wurden Wertpapierkäufe in bisher ungekanntem Ausmass getätigt und zahlreiche Kreditprogramme zur Stützung der Wirtschaft aufgelegt.

Die Fed will ihre Anleihenkäufe eher noch ausweiten, wie es weiter hiess. Die Währungshüter erwarten im Mittel, dass das US-Bruttoinlandsprodukt 2020 um 6,5 Prozent einbrechen wird, bevor es 2021 mit plus 5 Prozent zu einer Konjunkturerholung kommt. Wegen der hohen Unsicherheit nach Ausbruch der Corona-Pandemie hatte die Fed zuletzt auf Wirtschaftsprognosen verzichtet.

(cash/SDA/Reuters)