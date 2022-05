Die US-Notenbank hat an der Sitzung vom Mittwoch die Zinsen um 50 Basispunkte angehoben. Einen solchen Schritt hat die Fed seit Mai 2000 nicht mehr unternommen. Damit steigt das Zinsniveau in den USA auf die neue Spanne von 0,75 bis 1,00 Prozent. Der Zinsschitt wurde am Markt so erwartet.

Die US-Börsen geben nach dem Zinsentscheid leicht nach. Der Dow Jones und der Nasdaq 100, die vor dem Entscheid je rund 0,8 Prozent höher standen, fallen auf 0,4 beziehungsweise auf 0,1 Prozent Plus zurück.

Hintergrund des Schritts ist die hohe Inflation, die gegenwärtig so ausgeprägt ist wie seit gut 40 Jahren nicht mehr. Bereits im März hatte die Notenbank die Zinswende mit einer ersten Zinsanhebung in der Corona-Pandemie eingeleitet.

Händler haben für jede der folgenden drei Sitzungen der Notenbank im Lauf des Jahres einen halben Punkt eingepreist - im Juni, im Juli und im September. Das wäre die steilste Entwicklung seit drei Jahrzehnten.

Die Händler werden aber genau beobachten, ob Fed-Chef Jerome Powell an der Medienkoferenz grünes Licht geben könnte für die Idee einer dreiviertel-prozentigen Zinserhöhung.

