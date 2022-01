Sie erklärte am Mittwoch nach der geldpolitischen Sitzung, es werde bald angebracht sein, den Leitzins zu erhöhen. Einstweilen beliess sie ihn noch in der Spanne von null bis 0,25 Prozent. Fed-Chef Jerome Powell ist in Sorge über die hartnäckig hohe Inflation und hat ein Ende der lockeren Linie signalisiert. Schon Mitte März dürfte die Zentralbank den Zins erhöhen und im Jahresverlauf mehrmals nachlegen. Voraussetzung ist der Stopp des in der Pandemie eingeführten großen Wertpapierkaufprogramms, dessen baldiges Ende nun von der Fed besiegelt wurde.

Das monatliche Abbautempo bei den Zukäufen hat sich ab Mitte Januar bereits auf 30 Milliarden Dollar verdoppelt. Anfang März soll dieses als Tapering bekannte Manöver nun abgeschlossen werden, womit der Weg für eine Zinserhöhung frei ist.

Zugleich hat sich die Notenbank den Bilanzabbau vorgenommen, der in der Zeit nach der Zinserhöhung kommen soll. In der Krise wurde das Portfolio auf fast neun Billionen Dollar aufgebläht. Einen prinzipiell ausgearbeiteten Plan für eine "beträchtliche Reduzierung" haben die Währungshüter demnach bereits in der Schublade. Sie nannten allerdings noch keine Details und keinen Zeitplan, wann er genau kommen soll.

Börsen mit negativer Reaktion

"Ab spätestens Herbst wird die Bilanz geschrumpft", meint Ökonom Bastian Hepperle von der Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank. Auch wenn es Schlag auf Schlag vorangehe, verbleibe noch für lange Zeit viel Liquidität im Finanzsystem.

Angesichts der nahenden Verteuerung des Geldes hatte sich an den Finanzmärkten zuletzt Nervosität breitgemacht. Mit Erleichterung reagieren Aktienanleger nun auf den Zinsentscheid. "Alles, was die Fed heute formell und offiziell kommuniziert hat, war bereits erwartet und in den Kursen eingepreist", sagte Portfolio-Manager Thomas Altmann vom Vermögensberater QC Partners. Wie zuvor erwarteten Börsianer für 2022 insgesamt vier Zinserhöhungen um jeweils einen Viertel Prozentpunkt.

Die Wall Street kann nach dem Fed-Entscheid ihre anfänglichen Gewinne nicht halten. Der US-Standardwerteindex Dow Jones dreht ins Minus und verliert 1 Prozent. Der S&P 500- und der Nasdaq-Index geben ihre Gewinne ebenfalls ab. Insgesamt verloren die Indizes nach dem US-Zinsentscheid über 2 Prozent.

Die US-Notenbank habe zwar Zinserhöhungen signalisiert, bleibe in anderen Punkten aber vage, monierte Russell Price, Chef-Volkswirt des Vermögensberaters Ameriprise. "Es gibt immer noch Unsicherheit in Bezug auf den Abbau der Wertpapierbestände." US-Notenbankchef Jerome Powell betonte, dass es bislang noch keine Entscheidung über Zeitpunkt und Tempo gebe.

Die Aussicht auf baldige Zinserhöhungen der Notenbank Fed gibt der US-Währung dagegen Auftrieb. Der Dollar-Index, der den Kurs zu wichtigen Währungen widerspiegelt, steigt um 0,4 Prozent. Im Gegenzug fällt der Euro auf ein Fünf-Wochen-Tief von 1,1254 Dollar.

(Reuters/AWP/cash)