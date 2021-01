Die EZB müsse ihre Bilanz vor solchen klimabezogenen Finanzgefahren schützen, die in den Börsenkursen nicht angemessen erfasst werden, sagte Panetta am Montag in einer Rede zum 50. Jahrestag der italienischen Vereinigung für Finanzanalyse (AIAF) per Videokonferenz. Mit einer eigenen Analyse dieser Risiken könne die Europäische Zentralbank (EZB) zu einer richtigen Bewertung dieser Risiken beitragen und die Achtsamkeit von Investoren fördern. Dies betrifft Panetta zufolge beispielsweise die Bewertung der Sicherheiten, die Banken stellen müssen, um Zentralbankkredite zu erhalten.

"Diese Themen werden gegenwärtig als Teil unserer Überprüfung der geldpolitischen Strategie geprüft", sagte Panetta. Die Notenbank ist aktuell dabei, ihre geldpolitische Vorgehensweise rundum zu erneuern. Es ist die erste Überarbeitung der Strategie seit 2003. Die EZB hat sich unter ihrer Präsidentin Christine Lagarde auf die Fahnen geschrieben, künftig eine aktivere Rolle im Kampf gegen den Klimawandel zu spielen.

(Reuters)