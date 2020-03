Die US-Notenbank Fed hat am Dienstag wegen des Coronavirus überraschend den Leitzins gesenkt. Er liegt nun in der Spanne von 1,0 bis 1,25 Prozent - ein halber Prozentpunkt weniger als zuletzt. Analysten sagten dazu in ersten Reaktionen:

JÖRG KRÄMER, COMMERZBANK-CHEFVOLKSWIRT:

"Es zeigt, dass die Zentralbanken die Corona-Krise sehr, sehr ernst nehmen. Die US-Notenbank reagiert als erste, obwohl die US-Wirtschaft am wenigsten betroffen ist. Dies macht deutlich, wie beunruhigt die Zentralbanken weltweit sind. Das signalisiert zudem, dass auch die EZB mehr machen wird. Aus ihrer Sicht wird es nicht ausreichen zielgerichtete Langzeittender bereitzustellen. Stattdessen erwarten wir eine Leitzinssenkung von zehn Basispunkten. Zudem dürfte sie das Volumen ihrer monatlichen Anleihenkäufe von 20 auf 40 Milliarden Euro für einen begrenzten Zeitraum von sechs Monaten aufstocken."

