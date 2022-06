Gemeindeausschuss stimmt für Erweiterungpläne der Tesla-Fabrik in Deutschland

Die Pläne von US-Elektroautobauer Tesla für eine Erweiterung des Geländes der Autofabrik in Grünheide bei Berlin haben eine erste Hürde genommen. Der Hauptausschuss der Gemeinde Grünheide empfahl der Gemeindevertretung am Donnerstag nach Teilnehmerangaben, ein Verfahren für einen neuen Bebauungsplan einzuleiten. Die Abstimmung fiel mit fünf zu vier Stimmen denkbar knapp aus. Die Gemeindevertretung berät darüber am 23. Juni.