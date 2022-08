Nach den Worten des chinesischen Botschafters in Washington würden solche Durchfahrten zwischen der Küste Chinas und der Insel, die Peking als abtrünnige Provinz sieht, für eine weitere Eskalation sorgen.

“Die US-Seite hat zu viel getan und ist in dieser Region zu weit gegangen”, sagte Qin Gang auf eine Frage nach möglichen Marinepatrouillen. “Ich appelliere an unsere amerikanischen Kollegen, sich zurückzuhalten und nichts zu tun, was die Spannungen verschärft. Wenn es also irgendwelche Schritte gibt, die Chinas territoriale Integrität und Souveränität verletzen, dann wird China darauf reagieren.”

Nach der Reise der Sprecherin des US-Repräsentantenhauses, Nancy Pelosi, nach Taipeh hatte auch eine Kongress-Delegation um den demokratischen Senator Edward Markey aus Massachusetts Taiwan besucht. Auf die massiven Militärmanöver, mit denen Peking auf Pelosis Taiwan-Reise reagiert hatte, hat Washington mit der Ankündigung geantwortet, die Taiwan-Straße von Marine und Luftstreitkräften durchqueren zu lassen.

Nach von Bloomberg zusammengestellten Daten hat die US-Marine in den letzten zehn Jahren durchschnittlich neun Fahrten pro Jahr durch die Meerenge unternommen. Qin gab indessen an, die USA führten pro Jahr “100 Passagen” durch. Die letzte bekannte Fahrt fand am 19. Juli statt, als der Zerstörer USS Benfold die Taiwan-Straße befuhr.

