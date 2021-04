Gericht: Ryanair muss Fluggäste nach Streikausfällen entschädigen

Die Billig-Airline Ryanair hat vor einem britischen Gericht eine Niederlage erlitten. Die zuständigen Richter am High Court entschieden am Donnerstag einem BBC-Bericht zufolge, dass die Fluglinie Passagieren, die durch Streiks Ausfälle oder Verspätungen erlitten haben, Entschädigungen zahlen muss. Ryanair hatte das zuvor abgelehnt und sich auf "besondere Umstände" berufen. Im Jahr 2018 hatten die Streiks von Piloten und Kabinenpersonal für erhebliche Störungen im Flugplan an vielen europäischen Flughäfen geführt, Tausende Passagiere waren betroffen.