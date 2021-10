Germanwatch sieht "wichtige klimapolitische Signale" der G20

Trotz der Kritik am G20-Gipfel sieht die Umwelt- und Entwicklungsorganisation Germanwatch "wichtige klimapolitische Signale" der grossen Wirtschaftsmächte (G20) an das Weltklimatreffen in Glasgow. Das sei "ermutigend". Nun müsse das Treffen den "Startschuss in das Jahrzehnt der Umsetzung der Klimaziele geben", sagte Christoph Bals von Germanwatch. Es müsse konkrete Ankündigungen von Zielen und Verhandlungen über Regeln der Umsetzung geben.