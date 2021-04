"Wir können ein gewisses Risiko in Kauf nehmen", sagte Berset am Mittwoch vor den Medien in Bern. Vor einem Monat habe der Bundesrat noch auf einen solchen Schritt verzichtet. Mittlerweile sei aber die Test- und Impfoffensive fortgeschritten.

Es gelte aber, weiterhin vorsichtig zu sein. "Wir müssen die Schutzkonzepte und Grundregeln weiterhin einhalten", so Berset.

(AWP)