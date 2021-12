Gewerkschaften PVB und VPOD prüfen Zusammenschluss

Die DV des PVB in Ittigen BE hatte am 8. November einstimmig beschlossen, bis Ende 2023 die Entscheidungsgrundlagen für einen Zusammenschluss zu erarbeiten. Ebenso einstimmig entschied sich die DV des VPOD nun am 4. Dezember in einer Videokonferenz dafür.

Beide Verbände sind im Service public tätig und zählen zusammen 40'000 Mitglieder. Der PVB ist der grösste Arbeitnehmendenverband im Bereich des Bundespersonals, der bundesnahen Betriebe und des ETH-Bereichs mit gut 8000 Mitgliedern. Der VPOD mit gut 32'000 Mitgliedern ist im beim Bundespersonal, bei Kantonen, Gemeinden, bei gemischtwirtschaftlichen und privaten Unternehmungen im Service public aktiv.

PVB und VPOD arbeiteten seit vielen Jahren eng und vertrauensvoll zusammen, heisst es in der Mitteilung. Beide sind Mitglieder des Schweizerischen Gewerkschaftsbundes und in allen Sprachregionen der Schweiz verankert.

(AWP)