Google erhebt Einspruch gegen Cloud-Vergabe des Bundes

(Meldung in Titel, Lead und 1. Abschnitt mit Google ergänzt) - Google hat gegen die Vergabe von Cloud-Diensten des Bundes an vier US- und ein chinesisches Unternehmen Beschwerde eingereicht. Der US-Internetriese war bei dem Auftrag in der Höhe von 110 Millionen Franken leer ausgegangen.