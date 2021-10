Thunberg machte auf ihrer Reise ins schottische Glasgow Zwischenstopp in London und protestierte dort am Freitag mit anderen Aktivistinnen und Aktivisten gegen klimaschädliche Investitionen grosser Banken. "Was wollen wir? Klimagerechtigkeit? Wann wollen wir sie? Jetzt", skandierten die Demonstrierenden.

In der kommenden Woche will die Fridays-for-Future-Gründerin am Freitag dann in Glasgow demonstrieren. Es wird mit einem der grössten Proteste während des Gipfels gerechnet./swe/DP/nas

(AWP)