Griechenland bringt Hilfen für Brandgeschädigte auf den Weg

Die griechische Regierung will den Wiederaufbau der vom Feuer zerstörten Häuser im Land mit bis zu 150 000 Euro unterstützen. Geschädigte können vom 18. August an online einen entsprechenden Antrag stellen und erhalten schon wenige Tage später erste finanzielle Hilfen, wie der griechische Premier Kyriakos Mitsotakis am Dienstag in Athen sagte. Unklar ist noch, wie viele Menschen, Immobilien und auch Unternehmen betroffen sind, zumal es auf der Insel Euböa und der Halbinsel Peloponnes weiterhin brennt.