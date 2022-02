Griechenland und Türkei setzen schwierige Rohstoff-Gespräche fort

Vertreter Griechenlands und der Türkei sind erneut zu Gesprächen über den Streit um Rohstoffe im östlichen Mittelmeer und in der Ägäis zusammengekommen. Die Beratungen am Dienstag in der griechischen Hauptstadt Athen wurden von neuen Spannungen begleitet: Die Regierung in Ankara stellte zuletzt die Zugehörigkeit zahlreicher bewohnter Inseln wie Rhodos, Lesbos, Kos und Samos zu Griechenland in Frage.