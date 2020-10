Griechenlands Wirtschaft wird 2020 einbrechen

Die Corona-Krise wird einem Bericht zufolge Griechenlands Wirtschaft in diesem Jahr voraussichtlich massiv belasten. Erwartet werde ein Rückgang um 8,2 Prozent, hiess es in einem am Montag veröffentlichten Bericht des hellenischen Fiskalrats unter Verweis auf den Haushaltsentwurf der Regierung für das kommende Jahr. Für 2021 werde dann wieder mit einem Wachstum von 7,5 Prozent gerechnet.