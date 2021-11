Grönländisches Parlament verbietet Uran-Gewinnung

In Grönland ist künftig die Gewinnung von Uran verboten. Mit der knappen Mehrheit der Regierungskoalition wurde das Vorhaben am Dienstag vom Parlament angenommen, wie die beiden führenden grönländischen Medien - der Rundfunksender KNR und die Zeitung "Sermitsiaq" - berichteten. Voruntersuchungen, Nachforschungen und die Ausbeutung von Uran sind somit in Grönland nicht länger erlaubt.