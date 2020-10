"Es muss in den kommenden Wochen eine Vereinbarung geben - das heisst etwa Anfang November", sagte der französische Europaminister Clement Beaune dem Radiosender FranceInfo. Aber die Europäische Union werde keine schlechte Vereinbarung zulassen, nur um einen Kompromiss zu erreichen. "Wir dürfen in den letzten Verhandlungstagen nicht die Ruhe verlieren, denn dann werden manchmal schlechte Zugeständnisse gemacht."

Der britische Premierminister Boris Johnson hatte Frankreichs Präsident Emmanuel Macron am Samstag zugesichert, er werde alle Möglichkeiten für ein Handelsabkommen mit der Europäischen Union (EU) ausloten. Aber in den kommenden Tagen müsse es Fortschritte geben, um Unterschiede in den jeweiligen Standpunkten zu überbrücken.

Grossbritannien hat die EU am 31. Januar verlassen. Bis Jahresende gelten in einer Übergangsphase, in der die künftigen Beziehungen geklärt werden sollen, aber noch die bestehenden Regeln für den Binnenmarkt. Premierminister Johnson hat für eine Einigung eine Frist bis zum EU-Gipfel am 15. Oktober gesetzt.

(Reuters)