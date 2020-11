Grossbritannien kürzt festes Budget für internationale Hilfe

Trotz eines eigentlich festen Budgets für internationale Entwicklungshilfe will Grossbritannien im kommenden Jahr weniger Geld für diese Hilfen ausgeben. Statt 0,7 Prozent des Bruttoinlandsprodukts sollen nur noch 0,5 Prozent in internationale Hilfe fliegen, wie der britische Finanzminister Rishi Sunak am Mittwoch ankündigte. Es sei in Zeiten der Rekordverschuldung und steigenden Arbeitslosigkeit schwer, höhere Ausgaben "gegenüber den Briten zu rechtfertigen", sagte er. Zuvor hatten etliche Regierungsmitglieder immer wieder betont, der 0,7 Prozent-Anteil solle erhalten bleiben. Gleichzeitig will das Land 2021 seine Ausgaben für die militärische Aufrüstung erhöhen.