Nach der erzwungenen Landung einer Passagiermaschine in Minsk und der Festnahme des Blogger Roman Protassewitsch geht auch Grossbritannien scharf gegen belarussische Airlines vor. "Mit sofortiger Wirkung werden belarussische Fluggesellschaften daran gehindert, in den britischen Luftraum einzudringen, sofern dies nicht ausdrücklich genehmigt wurde", twitterte Verkehrsminister Grant Shapps am Dienstag. Am Vortag hatte Shapps bereits angekündigt, der staatlichen Fluggesellschaft Belavia die Betriebserlaubnis zu entziehen.