Grossbritannien senkt Kraftstoffsteuer

Angesichts stark steigender Lebenshaltungskosten will Grossbritannien die Kraftstoffsteuer vorübergehend senken. Der britische Finanzminister Rishi Sunak kündigte am Mittwoch im Londoner Unterhaus "die grösste Senkung der Benzinsteuer aller Zeiten" an. Ab Mittwochabend (18.00 Uhr Ortszeit) gilt demnach ein fünf Pence pro Liter niedrigerer Steuersatz. Die Massnahme soll bis März 2023 gelten, die britische Regierung plant dafür rund fünf Milliarden Pfund (rund sechs Milliarden Euro) ein.