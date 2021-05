Grossbritannien will Einreisegenehmigungen nach US-Vorbild einführen

Für Grossbritannien-Reisende aus der EU könnten schon bald weitere Auflagen hinzukommen. Wie die britische Innenministerin Priti Patel ankündigte, sollen in dem Land künftig für den visafreien Reiseverkehr Einreisegenehmigungen nach US-Vorbild eingeführt werden. Ausgenommen davon seien lediglich irische Staatsbürger und Menschen mit Wohnsitz in Grossbritannien. Es gehe darum, zu erfassen, wer im Land sei und wer die erlaubte Aufenthaltsdauer überschreite, so Patel in einer Grundsatzrede am Montag. Zudem sollen die Antragsteller einer Sicherheitsüberprüfung unterzogen werden.