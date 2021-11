Grünen-Urabstimmung zum Koalitionsvertrag gestartet

Die Urabstimmung der Grünen zum mit SPD und FDP ausgehandelten Koalitionsvertrag läuft. "Bundesvorstand und Parteirat haben die Urabstimmung nun eingeleitet", heisst es in einer am Freitag kurz nach 10 Uhr verschickten Mail des politischen Bundesgeschäftsführers Michael Kellner an die Parteimitglieder.