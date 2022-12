Scharfe Kritik übte die Schweizerische Energie-Stiftung (SES) in einer Mitteilung: "Auch wenn Rösti als Konsens-Politiker gilt, fürchten wir, dass wir in der Klima- und Energiepolitik from Hero to Zero, von der Heldin zum Stillstand oder gar in den Rückwärtsgang, gewechselt haben." Umso mehr werde die SES künftig Rösti ganz genau auf die Finger schauen.