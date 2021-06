Hackerangriff auf Pipeline: Ermittler kommen an Grossteil von Lösegeld

Nach dem Hackerangriff auf die grösste Benzin-Pipeline in den USA haben Ermittler den Grossteil einer Lösegeldzahlung in der Digitalwährung Bitcoin im Wert von etwa 2,3 Millionen US-Dollar wiedererlangt. Das FBI habe eine digitale Geldbörse (Wallet) aufgespürt, die Hacker mutmasslich benutzten, um eine Zahlung des betroffenen Unternehmens einzutreiben, sagte der stellvertretende FBI-Direktor Paul Abbate am Montag bei einer Pressekonferenz.