Handelsgespräche der EU mit China sind in entscheidender Phase

In der EU werden Chancen auf einen schnellen Abschluss der mit China laufenden Verhandlungen über ein Investitionsabkommen gesehen. Die Wahrscheinlichkeit, dass es noch in diesem Jahr eine Einigung gebe, liege bei 50 Prozent, sagte ein ranghoher EU-Diplomat am Freitag in Brüssel. Voraussetzung für einen Deal sei, dass China weitere Zugeständnisse beim Thema Marktzugang mache - dann müsse man sehen, was im Gegenzug gefordert werde. Die Verhandlungen seien derzeit in einer entscheidenden Phase, sagte der Diplomat.