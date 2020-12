Handelskammer: Regierungswechsel in USA verzögert Vertrag mit London

Der bevorstehende Regierungswechsel in den USA verzögert nach Ansicht der Wirtschaft die Verhandlungen über ein britisch-amerikanisches Handelsabkommen. "Bisher war die Hoffnung in London und Washington gross, dass ein Rahmenabkommen im April 2021 steht", sagte Emanuel Adam von der amerikanisch-britischen Handelskammer in London der Deutschen Presse-Agentur. "Wegen des Regierungswechsels und einer Verschiebung politischer Prioritäten ist eine solche Zielsetzung aber sehr optimistisch", sagte der Experte. Der gewählte US-Präsident Joe Biden habe innenpolitische Themen wie das Überwinden der Corona-Krise zu Schwerpunkten erklärt.