Handelskommissarin: EU wird USA neue Zölle auferlegen - Boeing im Fokus

Die EU-Kommission will als Reaktion auf neue Strafzölle der USA Gegenmassnahmen ergreifen. Konkrete Beschlüsse gab es dazu am Freitag noch nicht. "Wir bedauern, dass die Vereinigten Staaten sich dazu entschieden haben, mit Zöllen voranzuschreiten", sagte EU-Handelskommissarin Cecila Malmström in einer Stellungnahme am Freitag in Brüssel.