Harris wegen Narkose Bidens kurzzeitig amtierende US-Präsidentin

(Ausführliche Fassung) - US-Präsident Joe Biden hat seine Amtsgewalt am Freitag kurzzeitig an seine Stellvertreterin Kamala Harris übergeben. Damit stand in den USA erstmals ein Frau an der Staatsspitze - wenn auch nur für rund 85 Minuten. Der Grund für den zeitweiligen Transfer der Macht war nach Angaben des Weissen Hauses eine Darmspiegelung unter Vollnarkose. Biden habe Harris danach angerufen und sei guter Dinge gewesen, als er die Amtsgeschäfte wieder übernommen habe, erklärte seine Sprecherin Jen Psaki am Freitag über Twitter.