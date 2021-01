Heidi Grau bleibt Sonderbeauftragte der OSZE für die Ukraine

Damit wird das Mandat Graus um ein Jahr verlängert. Die Diplomatin und Osteuropa-Expertin werde als Sondergesandte die Bemühungen der Trilateralen Kontaktgruppe für eine friedliche Lösung des Konflikts in der Ostukraine vorantreiben, heisst es auf der Internetseite des Eidgenössischen Departementes für auswärtige Angelegenheiten (EDA).

Der bewaffnete Konflikt im Osten der Ukraine dauert seit 2014 an. Laut Uno fielen ihm bis heute über 13'000 Menschen zum Opfer. Die offiziellen Friedensverhandlungen laufen in der Trilateralen Kontaktgruppe ab, in der die Ukraine und Russland Einsitz nehmen. Geleitet werden sie durch die OSZE, seit Januar 2020 namentlich durch Grau.

Durch eine diskrete und kompetente Arbeitsweise könne in diesem und in ähnlichen Fällen das Vertrauen und die Anerkennung aller Seiten gewonnen werden, schreibt das EDA. Damit könnten die Voraussetzungen geschaffen werden, um den Friedensprozess voranzubringen.

(AWP)