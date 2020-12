Höchststände bei Corona-Neuinfektionen in Litauen und Lettland

In Litauen und Lettland haben die Neuinfektionen mit dem Coronavirus trotz strikter Corona-Massnahmen den zweiten Tag in Folge einen Höchststand erreicht. In Litauen wurden nach Angaben der Gesundheitsbehörden am Donnerstag 3 799 positive Tests innerhalb von 24 Stunden verzeichnet, in Lettland waren es 1 270 - nach 3 737 und 1 145 neuen Fällen in den beiden baltischen EU-Ländern am Vortag.